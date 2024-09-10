ROMI 2024: якими будуть теми головної маркетингової конференції року

Маркетингова конференція ROMI 2024 відбудеться вже 4 жовтня у Києві. На учасників заходу чекають 9 годин контенту та мотивації покращувати маркетингові чи рекламні відділи своїх компаній, враховуючи найцікавіші тенденції цього ринку.

Якими будуть теми ROMI 2024?

На конференції своїм досвідом поділяться близько 15 спікерів, виступи яких будуть на такі теми:

Що коїться з діджитал аудиторією зараз, скільки її та яка вона.

Дослідження українського ринку ecommerce. Тренди та майбутнє українського e-commerce: Що чекає на ринок?

Digital Marketing — чому в кризові ситуації, його доля росте та як це використати на свою користь.

Відмінність роботи маркетингу в Україні й інших країнах.

Performance marketing. Як ефективно використовувати дані в умовах обмеженого попиту.

Автоматизація маркетингових комунікацій.

Як стати CMO: прокачування маркетингових скілів та лідерських навичок.

На заході ви зможете послухати, познайомитися та поспілкуватися зі спікерами та модераторами дискусій такими, як:

Валентин Грицаєнко, Chief Marketing Officer Ajax Systems

Михайло Глушко, VP of Development Nova Global

Діана Макарук, Head of marketing insurance biz Finance.ua

Гела Слюсарчук, CBDO, PSP Platon

Олексій Лях, Власник MarTech агентства newage

Сергій Грабчак, Директор з маркетингу Ощадбанк

Серафима Нехода, Директорка з маркетингу фінансової компанії Moneyveo

Це не повний список, слідкуйте за оновленнями на сайті конференції. Також на заході проведуть три дискусії, в ході якої спікери обговорюватимуть креатив та маркетинг, найкращі стратегії для залучення та лояльності клієнтів, а також стратегії виходу на західні ринки. Крім того, ви зможете самостійно обрати теми та спікерів, виступи яких будуть вам цікавішими, адже на ROMI будуть 2 потоки: основна програма, яка вже наявна на сайті, та додаткова, яка присвячена інструментам налаштування, запуску та оптимізації реклами в Google Marketing Platform (GMP).

Про що мають знати учасники?

Конференція буде проводитися виключно офлайн. До того ж придбати запис заходу буде також неможливо. Тому учасники заходу отримають унікальну можливість особисто дізнатися про всі головні тенденції маркетингового ринку та отримати дієву інформацію із перших вуст.

Ще один важливий момент — для охочих відвідати конференцію є можливість придбати квитки для «ранніх пташок», а отже за нижчими цінами. Ця опція діятиме обмежений час, тому тут слід поквапитися.

Загалом на ROMI 2024 очікуються близько 200 учасників та виступи близько 15 спікерів. Під час заходу також буде можливість доєднатися до нетворкінгу та поспілкуватися з представниками ринку, завести корисні знайомства та навіть забезпечити вигідні партнерства.

Якщо ви хочете дізнатися, що формує маркетинговий ринок зараз і як він може змінюватися уже у найближчому майбутньому, якщо прагнете тримати руку на пульсі останніх змін та бути підготовленим до тенденцій, яких варто чекати у майбутньому, то приходьте на маркетингову конференцію ROMI 2024. Обіцяємо, відповіді на всі свої питання та навіть більше, ви обов’язково знайдете.