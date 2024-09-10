Australia Post випустила нову марку — «Солідарність з Україною». Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
10 вересня 2024, 13:54
Пошта Австралії представила марку «Солідарність з Україною» (фото)
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«Випуск створювався спільно з Укрпоштою й вдався символічним для нас», — йдеться у повідомленні.
На поштовій марці зображені золотисті соняшники як візитівка України й голуб з оливковою гілкою — уособлення миру.
«Ця марка є значущим способом для австралійців висловити свою підтримку», — сказав Пол Грем, головний виконавчий директор Australia Post.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 5 вересня Укрпошта анонсувала поштову марку «Міста Героїв. Миколаїв», що є продовженням героїчної серії, започаткованої ще у 2022 році.
Джерело: Мінфін
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