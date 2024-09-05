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5 вересня 2024, 11:02

Укрпошта анонсувала поштову марку «Міста Героїв. Миколаїв» (фото)

У четвер, 5 вересня, Укрпошта анонсувала поштову марку «Міста Героїв. Миколаїв», що є продовженням героїчної серії, започаткованої ще у 2022 році. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У четвер, 5 вересня, Укрпошта анонсувала поштову марку «Міста Героїв.
Фото: Укрпошта

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«Ворог не раз намагався загарбати наш Миколаїв, але завдяки опору ЗСУ й жителів місто вистояло та закрило собою український Південь. 24 березня 2022-го Президент України присвоїв Миколаєву відзнаку «Місто-герой України», — йдеться у повідомленні.

На поштовій марці зображено будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації після російського удару; на полях аркуша — пам’ятник Святому Миколаю — янголу-охоронцю й покровителю міста; на конверті — захисні укріплення з шин поблизу будівлі колишньої першої трамвайної підстанції Миколаєва.

Характеристики

  • Тираж — 1 080 000 поштових марок
  • Дизайн — Володимира Тарана
  • Фото — Олени Нараївської / «НикВести», Дмитра Скороходова, Євгенія Загороднього.

Де придбати

Передзамовити новинку можна вже в онлайн-магазині Укрпошти, а 9 вересня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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