Відключення світла сьогодні не заплановані — Укренерго

У вівторок, 10 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Енергетики також закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

«Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 8:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні Укренерго.

Нагадаємо

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.