«Національний кешбек»: за тиждень українці відкрили 800 тисяч карток

За перший тиждень роботи програми «Національний кешбек» українці відкрили 800 тисяч карток. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу з нагоди другої річниці програми «Власна справа», передає Укрінформ.

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«На сьогодні вже 800 тисяч людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи», — зазначила Свириденко.

За її словами, такий результат свідчить про те, що люди отримуватимуть допомогу від держави, але дуже сфокусовано — купуючи виключно українські товари.

Свириденко підкреслила, що програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

«Мінфін» писав, що починаючи з 24 серпня 2024 року українські виробники можуть подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал «Дія».

Як отримати кешбек

Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10% вартості придбаних ними українських товарів.

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні.

Потім в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек», де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн за місяць.