Національний банк України встановив на 9 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,0168 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 7 копійок.
9 вересня 2024, 8:00
Офіційний курс НБУ: гривня трохи зміцнилась
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Валютний ринок
НБУ на 9 вересня встановив офіційний курс євро на рівні 45,55 грн (на 6 вересня було встановлено на рівні 45,58 грн). Європейська валюта подешевшала на 3 копійки.
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Джерело: Мінфін
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