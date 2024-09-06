Офіційний курс: НБУ зміцнив гривню на 19 копійок

Національний банк України встановив на 6 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,0890 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 19 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 6 вересня встановив офіційний курс євро на рівні 45,58 грн (на 5 вересня було встановлено на рівні 45,60 грн). Європейська валюта подешевшала на 2 копійки.

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