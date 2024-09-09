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9 вересня 2024, 10:00

Компанія xPaid спрощує придбання нерухомості в Європі для українців через криптовалютні рішення

Київ, 27 серпня —xPaid, інноваційний неокриптобанк, представляє новий сервіс, який спрощує для українців процес купівлі нерухомості в Європейському Союзі. Він пропонує легальний і безпечний спосіб здійснення міжнародних транзакцій за допомогою криптовалют.

Рішення без ризику для грошей

Відкрити рахунок у європейському банку вкрай непросто, навіть якщо в особи є всі необхідні документи. Діяти через позику ризиковано: неринкові умови, відсутність документів, загроза податкових наслідків, які призводять до втрати великої частини грошей.

Самостійна конвертація великої суми криптовалюти на банківський рахунок в ЄС теж загрожує ризиком блокування на невизначений термін. Цифрові валюти в Європі легальні, але не всі банки з ними швидко та ефективно працюють.

«Ми розуміємо, що для багатьох українців купівля нерухомості в Європі може бути складним процесом. Наше завдання — надати їм надійний та безпечний інструмент для транзакцій через криптовалюту, а відтак — допомогти у реалізації цілей», — зазначає Олексій Рудь, СЕО xPaid.

xPaid створив сервіс, який завдяки партнерству з банками, дружніх до криптовалют та українців, надає українцям можливість відкрити європейський рахунок та конвертувати криптовалюту у євро. З цього рахунку можна вільно здійснювати платежі по Європі на свої потреби, наприклад, придбання нерухомості, автомобіля або переказу на рахунок своєї компанії.

Супровідна документація для банків та податкової

Ще одна унікальна перевага сервісу xPaid — систематизація історії походження коштів та надання усіх необхідних документів для європейських банків та податкової. Завдяки цьому українці можуть спокійно використовувати свої криптовалютні заощадження для придбання нерухомості або інвестування в бізнес у ЄС.

Як працює новий сервіс

Процес трансферу криптовалюти на європейський банківський рахунок через xPaid простий і прозорий. Спочатку клієнт заповнює анкету та надає необхідні документи, включаючи підтвердження джерела походження коштів. Після цього команда xPaid проводить швидку KYC і AML перевірку. Далі — відкриття банківського рахунку онлайн. Після підтвердження документів банком відбувається підписання договору. xPaid перевіряє гаманець і здійснює трансфер коштів на рахунок в обмін на готівку або криптовалюту відповідно до договору.

xPaid — це інноваційний неокриптобанк, який спеціалізується на наданні фінансових рішень нового покоління. Компанія активно використовує криптовалюту для безпечного і легального здійснення міжнародних транзакцій, включаючи купівлю нерухомості в ЄС.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Rubi0
Rubi0
9 вересня 2024, 11:11
#
А як же незламність? Відбудова країни в кордонах 91 року? Для кого створюється МінПУК — «Міністерство повернення українців»?
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0
bonv
bonv
9 вересня 2024, 13:10
#
Інвест няні…
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