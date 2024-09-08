Сьогодні світло в Україні не вимикатимуть

У неділю, 8 вересня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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При цьому, енергетики закликають громадян користуватися потужними електроприладами у денні години — з 10:00 до 16:00.

Водночас з 18:00 до 21:00 компанія просить споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.