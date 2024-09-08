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8 вересня 2024, 12:04

Угорщина більше не має можливості купувати російську нафту за зниженими цінами — Politico

Україна ввела санкції проти «Лукойлу», через що Угорщина більше не може купувати російську нафту за пільговими цінами, хоча це не порушило загальної стабільності енергоринку ЄС, повідомляє Politico.

Україна ввела санкції проти «Лукойлу», через що Угорщина більше не може купувати російську нафту за пільговими цінами, хоча це не порушило загальної стабільності енергоринку ЄС, повідомляє Politico.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПротягом останніх двох років Угорщина користувалася спеціальними винятками ЄС, які давали їй доступ до російської нафти за ставками, значно нижчими від ринкових.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Протягом останніх двох років Угорщина користувалася спеціальними винятками ЄС, які давали їй доступ до російської нафти за ставками, значно нижчими від ринкових.

У червні Україна поставила під сумнів цю домовленість, коли заборонила російському енергетичному гіганту «Лукойл» відправляти нафту через країну до ЄС.

Угорщина і Словаччина, які тісно пов’язані із російським нафтовим імпортером, заявили про нестачу енергоресурсів та зажадали втручання ЄС у ситуацію.

За даними енергетичної дослідницької служби Argus Media, Угорщина і Словаччина разом отримали у серпні 720 000 сирої нафти, у липні 792 000 тонн, у червні 610 000 тонн.

Водночас, як зазначає видання, жодних ускладнень для енергетичної безпеки ЄС українські санкції проти «Лукойла» не мали, а труднощі Угорщини пов’язані із зволіканням у диверсифікації джерел поставок нафти.

Як зазначається, хоча операції «Луколйла» були заблоковані, інші російські виробники нафти продовжували транспортувати нафту через територію України. Крім того, у «Лукойла» залишалася можливість продавати нафту європейським споживачам просто на кордоні з Україною.

Хорватія могла надати додаткові маршрути для трубопровідного транспортування російської нафти. Але це збільшувало вартість нафти для Угорщини та створювало проблеми для влади країни, яка використовувала російські знижки на нафту для збільшення прибутків та стримування внутрішніх цін на пальне.

Російські знижки дозволяли Угорщині мати найнижчі ціни на пальне в той час, як на континенті ціни на енергію різко злетіли. Угорщина також продавала надлишок нафти на зовнішніх ринках, що було критично важливим у намаганні уряду Віктора Орбана збалансувати бюджет країни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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