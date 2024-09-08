Інфляція у липні зросла до 5,4% у річному вимірі — НБУ

У липні 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася до 5,4% у річному вимірі порівняно з 4,8% у червні. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за вересень 2024 року.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«У липні споживча інфляція очікувано зросла — до 5,4% р/р (з 4,8% р/р у червні). Ціновий тиск зростає через збільшення витрат бізнесу на забезпечення електроенергією, зберігання продукції та оплату праці, а також послаблення обмінного курсу гривні у попередні періоди», — йдеться у повідомленні.

Натомість фундаментальний інфляційний тиск, який найбільше залежить від монетарної політики Національного банку, посилився у липні, що дещо випереджало траєкторію липневого прогнозу НБУ.

Так, базова інфляція у липні зросла до 5,7% р/р з 5% р/р у червні, відображаючи насамперед стрімке зростання цін на оброблені продукти харчування та ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні. Водночас інфляційні очікування залишалися доволі стійкими.

Тенденція до прискорення інфляції зберігається

За оцінками Національного банку, тенденція до прискорення споживчої інфляції зберігалася і в серпні.

Зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої відновилося у липні, що пов'язано з вищими витратами на енергію, зберігання продукції та оплату праці. Водночас, незважаючи на спекотну погоду, тривало падіння цін на яйця, а вторинні ефекти від слабшого тиску з боку витрат на корми все ще позначалися на здешевленні свинини та курятини.

Зростання цін на більшість непродовольчих товарів пришвидшилося, передусім під впливом курсового чинника. Темпи здешевлення одягу та взуття продовжили сповільнюватися. Послуги дорожчали швидше, вірогідно під тиском витрат бізнесу на оплату праці та енергію.

Зростання цін на пальне в липні сповільнилося, що відображало ефекти бази порівняння через повернення оподаткування пального до довоєнного рівня в липні 2023 року, достатні запаси та зниження попиту з боку агропромислового комплексу.

Ціни на алкогольні напої знижувалися повільніше. Водночас прискорилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, імовірно через курсовий чинник. Темпи подорожчання тютюнових виробів сповільнилися, але залишалися високими, зокрема через заходи з протидії тіньовому ринку.

Зокрема інфляцію продовжував стримувати мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.