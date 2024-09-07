У п’ятницю, 6 вересня, вночі курс першої криптовалюти у моменті впав до $52 714. Потім поступово біткоїн трохи відновив свої позиції і на момент написання новини торгується на рівні $54 140. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
7 вересня 2024, 10:04
Біткоїн впав нижче $53 000
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За добу падіння біткоїна склало 3,9%, за тиждень — 8,61%.
Що з іншими криптовалютами
Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. При чому найбільше за 24 години просіли:
За даними CoinDesk, коливання ціни спровокувало ліквідацію майже на $50 млн лише за одну годину на ринках криптовалютних деривативів, оскільки волатильність застала зненацька трейдерів із кредитним плечем, які переважно робили ставки на постійне зростання ціни.
Спред понад $3 000 між максимумом і мінімумом дня був найширшим з 28 серпня.
Курс криптовалют до долара
Джерело: Мінфін
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