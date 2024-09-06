У суботу відключень світла не буде

У суботу 7 вересня обмеження світла не заплановані. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«Згідно з інформацією від Укренерго субота має пройти без відключень електрики», — йдеться у повідомленні.

У разі змін енергетики повідомлять про це. Вони також попросили не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00.