У суботу 7 вересня обмеження світла не заплановані. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
6 вересня 2024, 19:37
У суботу відключень світла не буде
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«Згідно з інформацією від Укренерго субота має пройти без відключень електрики», — йдеться у повідомленні.
У разі змін енергетики повідомлять про це. Вони також попросили не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 21:00.
Джерело: Мінфін
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