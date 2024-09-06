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6 вересня 2024, 18:28

«Шаги» замість «копійок»: в НБУ розповіли про деталі заміни назви монет

Нацбанк планує викарбувати у 2025 році 20 мільйонів монет номіналом у 50 шагів для заміни частини з 1,35 мільярда копійок того ж номіналу. Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода в інтерв'ю The Page.

Нацбанк планує викарбувати у 2025 році 20 мільйонів монет номіналом у 50 шагів для заміни частини з 1,35 мільярда копійок того ж номіналу.

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Заміна відбудеться непомітно для громадян

«Монети „шаг“ та „копійка“ перебуватимуть в обігу одночасно. Громадянам не потрібно буде спеціально збирати, здавати, обмінювати одні на інші», — заявив він.

За його словами, регулятор планує створити перехідний період, протягом якого дозволятимуться паралельне використання найменувань «копійка» та «шаг».

Отже, шаги будуть вводитися поступово у межах планового випуску.

Карбування шагів

Станом на 1 серпня 2024 року у обігу перебуває близько 1 мільярда 350 мільйонів розмінних монет номіналом 50 копійок, тому карбування 20 мільйонів шагів того ж номіналу на заміну частини з них не вплине на грошовий обіг.

«Крім того, це також не матиме впливу на інфляцію. Адже ніякого збільшення обсягів готівкових грошей в економіці не відбудеться», — додав Прохода.

Водночас собівартість виготовлення монет залишиться без змін. Не буде і додаткових витрат на виведення з обігу копійок.

До теми: Нацбанк пропонує відмовитись від назви «копійка»

Джерело: Мінфін
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