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25 серпня 2024, 15:07

Volkswagen відродив свій хіпі-мобіль. Тепер він електричний (фото)

Через понад двадцять років німецький автовиробник Volkswagen знову повертає свій легендарний кемпер-бус на ринок США, але тепер він — повністю електричний ID.Buzz. Про це повідомляє NewAtlas.

Через понад двадцять років німецький автовиробник Volkswagen знову повертає свій легендарний кемпер-бус на ринок США, але тепер він — повністю електричний ID.
Фото: Volkswagen

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Ціни

Вартість ID.Buzz на американському ринку починається від $59 995, що з урахуванням додаткових витрат складе $61 545 за базову модель. Це значно менше, ніж стандартна ціна за інші кемпери на ринку.

Компанія Peace Vans, яка займається перетворенням автомобілів на кемпери, нещодавно оголосила про випуск свого першого набору для кемперів на базі ID.Buzz.

Вартість такого комплекту становить $10 995, що в загальному підсумку складає $72 540 за повністю обладнаний кемпер.

Цей набір містить складне ліжко та кухню, що висувається з багажника, з плитою, мийкою та електричним холодильником.

Для тих, хто шукає більше можливостей, є версія ID.Buzz з повним приводом (AWD), яка коштуватиме від $69 545. Разом з набором від Peace Vans це підіймає загальну ціну кемпера до $80 540.

Така комплектація стає цікавим варіантом, враховуючи, що раніше на американському ринку середні комерційні фургони з повним приводом були рідкістю.

Volkswagen також випустить спеціальну версію ID.Buzz 1st Edition, яка буде оснащена додатковими функціями та унікальним дизайном. Ця модель стартує від $67 045 за версію з заднім приводом і $71 545 за повнопривідну версію.

Характеристики

Електромобіль ID.Buzz може проїхати до 377 км на одному заряді для версії з заднім приводом і до 372 км для версії з повним приводом. Хоча це не найвищий показник на ринку, ID.Buzz все ж забезпечує комфорт і зручність, пропонуючи широкий набір функцій, як-от 12,9-дюймовий дисплей для розваг, масажні сидіння та систему допомоги водію IQ.Drive.

Крім того, у машині є тризонний автоматичний клімат-контроль Climatronic, аудіосистема з дев'ятьма динаміками та Volkswagen Car-Net з Wi-Fi.

Перехід до пакета Pro S Plus додає проекційний дисплей, камеру огляду навколо автомобіля, аудіосистему преміум-класу Harman Kardon з 14 динаміками потужністю 700 Вт.

Volkswagen також випустить спеціальну версію ID.Buzz 1st Edition, яка буде оснащена додатковими функціями та унікальним дизайном. Ця модель стартує від $67 045 за версію з заднім приводом і $71 545 за повнопривідну версію.

ID.Buzz на ринку США буде доступний ексклюзивно як трирядна модель з подовженою колісною базою, з розмірами 495×198×191 см, Д x Ш x В. Усі моделі матимуть батарею ємністю 91 кВт/год, а модель із заднім приводом — одномоторний привід потужністю 282 к.с., а повнопривідний — подвійний привід потужністю 335 к.с.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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