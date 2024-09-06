Збільшення розміру допомоги переселенцям на 2025 рік не планується — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на 2025 рік не планується збільшувати розміри державної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це голова уряду повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

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«На 2025 рік поки що Мінфін не запланував збільшення розмірів державної підтримки ВПО, але обсяги цього року є достатніми», — зазначив він.

За словами прем'єра, станом на 1 вересня одержувачами державної допомоги є 1,2 млн внутрішніх переселенців.

Також Шмигаль зазначив, що триває підготовка пілотного проєкту з надання ВПО у дев'яти прифронтових областях субсидій на оплату вартості або частини вартості оренди житла.

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