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6 вересня 2024, 14:43

Українцям розповіли, як отримати допомогу для купівлі дров та вугілля (інфографіка)

Нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива». У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали інструкцію, як отримати таку допомогу.

Нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива».
Фото: pixabay.com

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Хто може отримати допомогу

Грошову допомогу на опалення першочергово можуть отримати мешканці, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з рф або лінії зіткнення.

Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Розмір виплати

Розмір виплати допомоги становить 21 000 грн на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024−2025 року.

Програма грошової допомоги на опалення реалізується за фінансової підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН. Всього на цей гуманітарний проект передбачено 1,2 млрд грн.

Алгоритм отримання допомоги

З алгоритмом отримання грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива можна ознайомитися в інфографіці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
6 вересня 2024, 14:57
#
Хто розповів? Хто цей невідомий анонім?

І нащо це українцям коли мова йде лише про людей що живуть 10 кілометрів від фронту? Наприклад моя дача вже не потрапляє в цю зону відповідно якби я й хотів ніякої допомоги я б отримати не зміг. Не кажучи вже про мешканців Львівської області чи наприклад Вінницької.

Черговий тупий хайповий заголовок.
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