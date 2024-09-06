Українцям розповіли, як отримати допомогу для купівлі дров та вугілля (інфографіка)

Нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива». У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали інструкцію, як отримати таку допомогу.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто може отримати допомогу

Грошову допомогу на опалення першочергово можуть отримати мешканці, які проживають у межах 10-кілометрової зони від державного кордону з рф або лінії зіткнення.

Йдеться про громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Розмір виплати

Розмір виплати допомоги становить 21 000 грн на одне домогосподарство за весь опалювальний сезон 2024−2025 року.

Програма грошової допомоги на опалення реалізується за фінансової підтримки міжнародних організацій, зокрема УВКБ ООН. Всього на цей гуманітарний проект передбачено 1,2 млрд грн.

Алгоритм отримання допомоги

З алгоритмом отримання грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива можна ознайомитися в інфографіці.