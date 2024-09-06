Банки погодили заявки на енергокредити на 5,8 млрд грн

Банки в період з 1 червня до 1 вересня отримали 1975 заявок на 46,4 млрд грн, свідчать результати опитування 20 банків-учасників меморандуму про рамкові умови кредитування проєктів відновлення енергоінфраструктури, опубліковані Національним банком України (НБУ) у п'ятницю. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Сума схвалених за цей період заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури становила 5,8 млрд грн, тоді як обсяг валового портфеля кредитів, пов'язаних із енергетичними потребами юросіб, становив на кінець серпня 972 млн грн, а на сьогодні перевищив мільярд грн.

Опитування фінустанов свідчить, що протягом серпня було подано 781 заявку на 7,3 млрд грн, схвалено 808 заявок на 2,2 млрд грн і надано 224 кредити на 523 млн грн.

За попередніми оцінками НБУ, обсяг профінансованої потужності за наданими позиками бізнесу, що враховує близько 85% кредитного портфеля, становить 97,4 МВт.

Найбільші обсяги коштів виділено на побудову сонячних електростанцій (СЕС, 32 МВт потужності), купівлю дизельних і бензинових генераторів (33 МВт), а також газопоршневих когенераційних установок (18 МВт).

За даними НБУ, протягом останнього тижня банки видали громадянам 405 енергокредитів загальним обсягом 27 млн грн, що збільшило обсяг валового портфеля кредитів фізособам до 89 млн грн.