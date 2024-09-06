Банки Молдови зупинили перекази через російську платіжну систему «Золота Корона» через санкції США. Про це повідомляє The Moscow Times.
Молдова зупинила перекази через російську платіжну систему «Золота Корона»
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Банки Молдови припинили приймати грошові перекази з росії за платіжною системою «Золота Корона» на невизначений термін.
В останній пакет санкцій США, що були застосовані напередодні Дня Незалежності України, внесли одного з найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінансового сектору у рф — Центр фінансових технологій (ЦФТ). Компанія також є розробником російської платіжної системи «Золота Корона».
Раніше переказ через платіжну систему «Золота Корона» можна було отримати у відділеннях банків Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank і Energbank, але зараз ця функція недоступна.
Повідомляється, що платіжна система «Золота Корона» була останнім сервісом, що дає змогу переказувати гроші між Молдовою і росією. Перекази через Юністрім перестали працювати в Молдові влітку 2023 року, а через Контакт — у лютому поточного року.
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