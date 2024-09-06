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6 вересня 2024, 15:37

Молдова зупинила перекази через російську платіжну систему «Золота Корона»

Банки Молдови зупинили перекази через російську платіжну систему «Золота Корона» через санкції США. Про це повідомляє The Moscow Times.

Банки Молдови зупинили перекази через російську платіжну систему «Золота Корона» через санкції США.

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Банки Молдови припинили приймати грошові перекази з росії за платіжною системою «Золота Корона» на невизначений термін.

В останній пакет санкцій США, що були застосовані напередодні Дня Незалежності України, внесли одного з найбільших провайдерів ІТ-послуг для фінансового сектору у рф — Центр фінансових технологій (ЦФТ). Компанія також є розробником російської платіжної системи «Золота Корона».

Раніше переказ через платіжну систему «Золота Корона» можна було отримати у відділеннях банків Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank і Energbank, але зараз ця функція недоступна.

Повідомляється, що платіжна система «Золота Корона» була останнім сервісом, що дає змогу переказувати гроші між Молдовою і росією. Перекази через Юністрім перестали працювати в Молдові влітку 2023 року, а через Контакт — у лютому поточного року.

Джерело: Мінфін
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