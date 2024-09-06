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6 вересня 2024, 15:11

ЄС надає Україні 40 мільйонів євро допомоги для підготовки до зими

Європейська комісія анонсувала виділення Україні додаткових 40 млн євро гуманітарної допомоги на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив комісар ЄС з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Європейська комісія анонсувала виділення Україні додаткових 40 млн євро гуманітарної допомоги на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Фото: pixabay.com

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З цієї суми 35 млн євро виділено на гуманітарні проекти в Україні та 5 млн євро на підтримку українських біженців та приймаючих їх громад у Молдові.

Зазначається, що основна мета цього фінансування — допомогти Україні підготуватися до морозних зимових місяців.

«Разом зі своїми гуманітарними партнерами ЄС прагне відремонтувати пошкоджені будівлі, забезпечити електроенергією та опаленням, а також надати притулок тим, хто найбільше цього потребує», — йдеться у повідомленні.

Допомога ЄС

Включно з новим фінансуванням, оголошеним сьогодні, Європейська комісія виділила загалом 966 млн євро на програми гуманітарної допомоги цивільним особам, які постраждали від війни в Україні після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

З цього фінансування 895 млн євро було виділено на гуманітарні програми в межах України та 71 млн євро на підтримку біженців, які втекли від війни до сусідньої Молдови.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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