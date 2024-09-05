Швейцарський банк відкрив торгівлю BTC та Ethereum та прибутковість майнінгу: що нового на ринку

Швейцарський банк ZKB відкрив торгівлю BTC та Ethereum

Четвертий за величиною банк Швейцарії Zürcher Kantonalbank (ZKB) відкрив клієнтам доступ для придбання криптовалюти. Згідно з пресрелізом, користувачі можуть цілодобово купити біткоїн або Ethereum.

ZKB — найбільша кантональна фінансова установа країни, під управлінням якої перебувають активи на $235 млрд.

За заявою представників компанії, для торгівлі криптовалютою клієнти можуть використовувати платформи ZKB eBanking і ZKB Mobile Banking. Пропозиція орієнтована як на вже наявних користувачів банку, так і на інші фінансові установи.

При цьому ZKB надає послуги зі зберігання та управління активами. У пресрелізі йдеться, що клієнтам не потрібно самостійно налаштовувати криптогаманець або підключати стороннє ПЗ. Усі операції, пов’язані з криптовалютою, банк бере на себе.

У банку зазначають, що пропозиція стосується тільки клієнтів, які проживають у Швейцарії. Громадяни США не можуть отримати доступ до згаданої послуги. При цьому розрахунок за торговими операціями з криптовалютою завжди відбувається в доларах США.

Представники фінансової установи окремо зазначили, що ZKB поки що не надає послуги зі стейкінгу цифрових активів.

У Південній Кореї перевірять криптобіржі на предмет незаконних транзакцій — ЗМІ

Служба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) проведе перевірку торговельних платформ, що працюють із віртуальними активами. Насамперед регулятор займеться пошуком підозрілих або незаконних транзакцій, повідомляє The Korea Times.

За даними ЗМІ, це перша перевірка такого формату після того, як у липні 2024 року набув чинності «Закон про захист користувачів віртуальних активів». Він встановлює певні заходи захисту користувачів Південної Кореї, які інвестують у криптовалюти, зокрема страхування від зломів і шкідливих атак, а також зберігання капіталу окремо від активів біржі.

Повідомляють, що під час моніторингу регулятор виявлятиме підозрілі транзакції і стежитиме за тим, щоб криптовалютні біржі та пов’язані з ними компанії дотримувалися встановлених правил. За порушення закону передбачено максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення для керівництва фірм, які отримали понад 5 млрд корейських вон ($3,7 млн) унаслідок незаконних операцій.

У FSS заявили, що перевірять дві криптобіржі, які працюють із корейськими вонами. Регулятор послався на «незвичайні випадки», виявлені під час попередніх перевірок.

Крім того, відомство перевірить ще три платформи й одного постачальника криптовалютних гаманців. Утім, «під приціл» FSS може потрапити будь-яка інша криптобіржа в разі виникнення скарг, стверджує джерело.

Binance запустить сервіс для стейкінгу Solana у вересні

Криптовалютна біржа Binance запустить сервіс для стейкінгу монет Solana (SOL) до кінця вересня 2024 року. Про це повідомляє The Block з посиланням на заяву компанії.

У заяві сказано, що новий інструмент під назвою BNSOL дасть змогу користувачам відправляти монети SOL в стейкінг і отримувати частину комісійних, що виплачуються мережею. Також в розпорядженні клієнтів буде ліквідний токен, який можна використовувати, поки основні активи заблоковані.

«BNSOL дає змогу користувачам розблокувати ліквідність, насолоджуватися безперервним накопиченням винагороди і безперешкодно користуватися Binance, так ширшою DeFi-екосистемою, що робить його ідеальним рішенням для тих, хто хоче максимізувати потенціал своїх монет Solana», — заявив глава відділу регіональних ринків у Binance Вішал Сачіндран.

Прибутковість майнінгу досягла рекордно низького рівня — JPMorgan

У серпні 2024 року біткоїн-майнери в середньому заробили $43 600 за кожен екзахеш на секунду (EH/s) у вигляді щоденних винагород за блок. Це найнижчий показник прибутковості за всю історію видобутку першої криптовалюти, повідомляє CoinDesk із посиланням на нещодавнє дослідження JPMorgan.

У своєму звіті аналітики порівняли актуальні дані з піковими значеннями листопада 2021 року. Три роки тому майнінг був більш рентабельним і приносив компаніям $342 000 за кожен EH/s. Водночас біткоїн торгувався вище за $60 000, а хешрейт становив 161 EH/s.

За даними аналітиків, хешрейт мережі, який є одним із показників конкуренції в галузі та складності майнінгу, зростає другий місяць поспіль.

«Середній хешрейт мережі становив 631 EH/s у серпні, що на 16 EH/s більше, ніж минулого місяця, і приблизно на 20 EH/s нижче від рівнів до халвінгу», — зазначили автори звіту.