Україна розпочала обговорення фіскальних реформ з МВФ

Керівництво Міністерства фінансів та Національний банк України разом із місією Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення заходів економічної та фінансової політики у межах п'ятого перегляду програми EFF. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Ключові теми

Зазначається, що ключовими темами для обговорення є виконання заходів, визначених за Програмою до наступного перегляду, зокрема, впровадження фіскальних структурних реформ.

Окрім того, учасники розглянуть питання відновлення боргової стійкості та пріоритети реформ уряду України.

Виконання маяків

У Мінфіні також зазначили, що Україна станом на початок вересня 2024 року, в межах дії Програми, виконала 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ. З них 14 маяків стосувалися фіскального сектору.

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«Від початку повномасштабного вторгнення МВФ спрямував Україні $10,2 млрд бюджетної допомоги, що є третім за обсягом джерелом зовнішнього фінансування після ЄС та США. Допомога Фонду у цьому процесі є координуючою між донорами, що сприяє мобілізації ресурсів на пріоритетні потреби України», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Місія МВФ триватиме із 4 вересня по 10 вересня 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд.

Графік переглядів програми МВФ