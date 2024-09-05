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5 вересня 2024, 9:03

Україна розпочала обговорення фіскальних реформ з МВФ

Керівництво Міністерства фінансів та Національний банк України разом із місією Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення заходів економічної та фінансової політики у межах п'ятого перегляду програми EFF. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Керівництво Міністерства фінансів та Національний банк України разом із місією Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення заходів економічної та фінансової політики у межах п'ятого перегляду програми EFF.
Фото: depositphotos

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Ключові теми

Зазначається, що ключовими темами для обговорення є виконання заходів, визначених за Програмою до наступного перегляду, зокрема, впровадження фіскальних структурних реформ.

Окрім того, учасники розглянуть питання відновлення боргової стійкості та пріоритети реформ уряду України.

Виконання маяків

У Мінфіні також зазначили, що Україна станом на початок вересня 2024 року, в межах дії Програми, виконала 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ. З них 14 маяків стосувалися фіскального сектору.

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«Від початку повномасштабного вторгнення МВФ спрямував Україні $10,2 млрд бюджетної допомоги, що є третім за обсягом джерелом зовнішнього фінансування після ЄС та США. Допомога Фонду у цьому процесі є координуючою між донорами, що сприяє мобілізації ресурсів на пріоритетні потреби України», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Місія МВФ триватиме із 4 вересня по 10 вересня 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що МВФ розпочинає переговори з Україною щодо перегляду програми розширеного фінансування на $1,1 млрд.

Графік переглядів програми МВФ

  • 5️-й перегляд — у жовтні 2024 року. Приблизно на $1,1 млрд (835 млн СПЗ);
  • 6-й перегляд — у грудні 2024 року. Теж приблизно на $1,1 млрд (S835 млн СПЗ);
  • 7-й перегляд — з 1 березня 2025 року. Приблизно на $0,9 млрд (684 млн СПЗ).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
TAN72
TAN72
5 вересня 2024, 9:57
#
Дайте ссылку на эти 37 стр маяков, хотелось бы посмотреть.
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