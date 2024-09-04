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4 вересня 2024, 16:03

У Німеччині погодили податкові пільги для електромобілів

Кабінет міністрів Німеччини погодив запропоноване зниження податків для стимулювання використання електромобілів. Про це повідомляє Reuters.

Кабінет міністрів Німеччини погодив запропоноване зниження податків для стимулювання використання електромобілів.
Фото: pixabay.com

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Згідно з проєктом, компанії зможуть вирахувати до 40% вартості нових електромобілів і автомобілів з нульовим рівнем викидів зі своїх податкових рахунків на наступний рік після їх придбання, поступово знижуючи до 6% на шостий рік.

Німеччина прагне підвищити рівень використання електромобілів, кількість нових реєстрацій яких в липні впала на 36,8% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, згідно з офіційними даними.

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За оцінками уряду, середньорічні витрати на цей захід становитимуть близько 465 млн євро ($514 млн) у період з 2024 по 2028 рік, коли закінчиться термін дії податкової пільги.

Крім того, пільговий податковий режим, який зараз застосовується до електричних і службових автомобілів з нульовим рівнем викидів вартістю менше ніж 70 тисяч євро, також буде поширюватися на автомобілі вартістю 95 000 євро або менше, згідно з пропозицією.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 вересня 2024, 16:10
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Хорошо, когда электричество не выключают!
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