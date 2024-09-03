Продажі електромобілів у Норвегії досягли рекорду, зайнявши 94% ринку

У серпні 2024 року кількість реєстрацій електромобілів у Норвегії зросла до рекорду, на чолі з Model Y компанії Tesla. Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними Норвезької дорожньої федерації (OFV), близько 94% з 11 114 автомобілів, проданих у серпні, були електричними. Цей бум був викликаний щедрими податковими пільгами.

Крім того, власникам електрокарів дозволяють використовувати автобусні смуги і у них є пільги на паркування.

«Якщо ця тенденція збережеться, ми незабаром досягнемо мети мати на 100% нульовий рівень викидів у 2025 році», — сказав директор OFV Ойвінд Солберг Торсен.

За його словами, у порівнянні з минулим роком спостерігалося незначне збільшення загальної кількості проданих автомобілів, що свідчить про «незначне покращення економіки».

Найпопулярніші моделі

У серпні в Норвегії продали понад 2000 Tesla Model Y, частка яких становить 19%.

Продажі Volvo EX30 склали 932 од.

Продажі Skoda Enyaq перевищили 700 од.

Дизельні та бензинові автомобілі склали лише 2% продажів авто.

З початку року на електромобілі припадало майже 87% продажів нових легкових автомобілів у Норвегії.