Кудрицький заперечує, що його звільнення пов'язане з поганим захистом енергооб'єктів

Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що рішення наглядової ради щодо його звільнення з посади очільника компанії не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій Укренерго. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Незважаючи на окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій Укренерго. Я представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об'єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було», — зазначив Кудрицький.

За його словами, на підстанціях Укренерго побудовано понад 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції, і такі інженерні споруди побудовані лише на об'єктах Укренерго.

«Там, де замовником виступала компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки. Вони врятували десятки автотрансформаторів в цьому році. Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу», — пояснив Кудрицький.

Дискредитація Укренерго

Він також заявив, що останнім часом в анонімних Telegram-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації Укренерго.

«Я попросив пресслужбу зібрати ці публікації - вийшов пухленький каталог штучно поширених, майже ідентичних та бездоказових повідомлень, які спрямовані на руйнування іміджу компанії», — розповів Кудрицький.

Він додав, що в.о. голови правління Укренерго призначений Олексій Брехт, член правління який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури.

Також ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади голови правління компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 2 вересня наглядова рада провела позачергове засідання, на якому звільнила голову НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Незалежні члени Укренерго Данієль Доббені та Педер Андреасен написали заяви у відставку через те, що вважають рішення про дострокове звільнення керівника Укренерго є політично вмотивованим.