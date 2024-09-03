Наглядова рада звільнила Кудрицького з посади голови Укренерго. Незалежні члени йдуть у відставку

У понеділок, 2 вересня, наглядова рада провела позачергове засідання, на якому звільнила голову НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Зазначається, що на засіданні з ініціативи голови правління Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об'єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині.

«Під час засідання більшість членів Наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови Правління Компанії за згодою сторін», — йдеться у повідомленні.

Чому звільнили Кудрицького

Інформація про можливість звільнення голови Укренерго з'явилася в кінці серпня. Причиною називався недостатній захист об'єктів компанії від обстрілів із боку рф.

Хто очолить Укренерго

Паралельно зі звільненням Кудрицького було ухвалено рішення про запуск конкурсу щодо відбору нового глави компанії.

Для проведення всіх необхідних конкурсних процедур потрібно не менше 3 місяців. І на цей період керівництво НЕК буде покладено на члена правління Укренерго Олексія Брехта, який зараз відповідає за експлуатацію та розвиток мережі.

Незалежні члени Укренерго йдуть у відставку

Незалежні члени Укренерго Данієль Доббені та Педер Андреасен йдуть у відставку через те, що вважають рішення про дострокове звільнення керівника Укренерго є політично вмотивованим.

«Сьогодні, 3 вересня, ми подали свої письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень як членів наглядової ради компанії. Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника „Укренерго“ є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав», — заявили незалежні члени Укренерго.

Вони зазначили, що з перших днів роботи в наглядовій раді Укренерго відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви.

«Ми регулярно отримували звіти від менеджменту Компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію Компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів.

І сьогодні в умовах, коли корпоративне управління Компанією за стандартами ОЕCD поставлено під сумнів, ми не бачимо можливості продовжувати свою роботу в наглядовій раді Укренерго.

Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці Укренерго з операторами-членами ENTSO-E", — додали Доббені та Андреасен.

Проблеми з кредиторами

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що це значить величезні проблеми по іноземним кредитам та донорам, які прямо закликали утриматися від будь-яких кадрових рішень в Укренерго.

«Це означає, що валиться вся наглядова рада. Має бути більшість незалежних членів. Коротше, зараз буде достатньо гучний скандал і він тільки починається», — зазначив Железняк.

За його словами, зараз ще підніметься питання проблем корпоративного управління з всіма донорами.