В Україні фейкові правоохоронці виманили у хлопця $250 тисяч у криптовалюті

Зловмисники представились правоохоронцями, залякали чоловіка кримінальною відповідальністю за вигаданий злочин, та змусили перерахувати на криптогаманець $250 000 у криптовалюті. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Деталі

У травні до поліції звернувся 20-річний засновник онлайн-бізнесу та повідомив, що невідомі чоловіки, представившись правоохоронцями, залякали його і змусили перерахувати $250 тисяч у криптовалюті.

Оперативники внутрішньої безпеки та кіберполіції Нацполіції встановили, що четверо зловмисників, вирахувавши орієнтовний дохід підприємця, вирішили нажитися.

Змовники представились правоохоронцями та висунули потерпілому вигадані звинувачення у співпраці з росією.

Вони залякували чоловіка тривалим ув'язненням за сфабрикованою справою у державній зраді та запропонували «вирішити питання» за $250 тисяч, обіцяючи закрити вигадану «справу».

Шахраї змусили потерпілого передати їм власні криптоактиви у сумі 250 тис. USDT, що в еквіваленті перевищує 10 млн грн. Того ж дня зловмисники обготівкували привласнені кошти за допомогою одного з обмінних сервісів.

Співробітники підрозділу внутрішньої безпеки та фахівці з кіберполіції ідентифікували вимагачів, які, як виявилось, не мали жодного відношення до правоохоронних структур.

Кіберполіцейські простежили рух криптоактививів від потерпілого до безпосередньо фігурантів і зафіксували цифрові докази протиправної діяльності.

Обшуки

Поліцейські провели на території м. Києва, Київської та Черкаської областей низку одночасних обшуків за місцями проживання і реєстрації аферистів і членів їхніх родин, а також у їхніх транспортних засобах.

Вилучені банківські картки, компʼютерну техніку, мобільні телефони, автомобілі преміум-класу, підробні посвідчення журналістів та членів громадських формувань з охорони порядку, амуніцію, готівкові кошти загальною сумою майже $7 тисяч і понад 63 000 грн.

Поліцейські оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі у суді вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

«Перевіряється їхня причетність до скоєння інших аналогічних злочинів. Проводяться слідчі дії з метою встановлення можливих спільників фігурантів. За результатами можлива додаткова кваліфікація», — йдеться у повідомленні.