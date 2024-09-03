В Україні фейкові правоохоронці виманили у хлопця $250 тисяч у криптовалюті

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 вересня 2024, 18:14

В Україні фейкові правоохоронці виманили у хлопця $250 тисяч у криптовалюті

Зловмисники представились правоохоронцями, залякали чоловіка кримінальною відповідальністю за вигаданий злочин, та змусили перерахувати на криптогаманець $250 000 у криптовалюті. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зловмисники представились правоохоронцями, залякали чоловіка кримінальною відповідальністю за вигаданий злочин, та змусили перерахувати на криптогаманець $250 000 у криптовалюті.
Фото: npu.gov.ua

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

У травні до поліції звернувся 20-річний засновник онлайн-бізнесу та повідомив, що невідомі чоловіки, представившись правоохоронцями, залякали його і змусили перерахувати $250 тисяч у криптовалюті.

Оперативники внутрішньої безпеки та кіберполіції Нацполіції встановили, що четверо зловмисників, вирахувавши орієнтовний дохід підприємця, вирішили нажитися.

Змовники представились правоохоронцями та висунули потерпілому вигадані звинувачення у співпраці з росією.

Вони залякували чоловіка тривалим ув'язненням за сфабрикованою справою у державній зраді та запропонували «вирішити питання» за $250 тисяч, обіцяючи закрити вигадану «справу».

Шахраї змусили потерпілого передати їм власні криптоактиви у сумі 250 тис. USDT, що в еквіваленті перевищує 10 млн грн. Того ж дня зловмисники обготівкували привласнені кошти за допомогою одного з обмінних сервісів.

Співробітники підрозділу внутрішньої безпеки та фахівці з кіберполіції ідентифікували вимагачів, які, як виявилось, не мали жодного відношення до правоохоронних структур.

Кіберполіцейські простежили рух криптоактививів від потерпілого до безпосередньо фігурантів і зафіксували цифрові докази протиправної діяльності.

Обшуки

Поліцейські провели на території м. Києва, Київської та Черкаської областей низку одночасних обшуків за місцями проживання і реєстрації аферистів і членів їхніх родин, а також у їхніх транспортних засобах.

Вилучені банківські картки, компʼютерну техніку, мобільні телефони, автомобілі преміум-класу, підробні посвідчення журналістів та членів громадських формувань з охорони порядку, амуніцію, готівкові кошти загальною сумою майже $7 тисяч і понад 63 000 грн.

Поліцейські оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі у суді вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

«Перевіряється їхня причетність до скоєння інших аналогічних злочинів. Проводяться слідчі дії з метою встановлення можливих спільників фігурантів. За результатами можлива додаткова кваліфікація», — йдеться у повідомленні.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами