Фонд гарантування повторно виставить на аукціон активи банку з апартаментами в Одесі

18 вересня у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ «Укрбудінвестбанку», що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Згідно з повідомленням, на торги у складі лоту виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість. Договори укладені з пов’язаними з банком юридичними та фізичною особами.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено нерухомість туристичного призначення преміум-класу (номери-апартаменти з кухнею) в одному з сучасних туристичних комплексів у курортному районі «Аркадія» на морському узбережжі Одеси (Гагарінське плато), а саме: 11, 12 та технічний поверхи 16-поверхового будинку загальною площею 1080,5 кв м.

Початкова ціна — 63,4 млн грн.

У пресслужбі додали, що кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «Укрбудінвестбанку».