Кабмін запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП

Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, поліпшить облік споживачів, дасть змогу краще контролювати якість послуг», — зазначив прем'єр.

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За його словами, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень. Крім того, користувачі зможуть укласти або розірвати договір онлайн.

Шмигаль заявив, що платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

«Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту», — підсумував він.