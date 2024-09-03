Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
3 вересня 2024, 13:16
Кабмін запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП
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«Система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, поліпшить облік споживачів, дасть змогу краще контролювати якість послуг», — зазначив прем'єр.
Деталі
За його словами, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень. Крім того, користувачі зможуть укласти або розірвати договір онлайн.
Шмигаль заявив, що платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.
«Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту», — підсумував він.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
зараз цих платформ вже мабуть десь з десяток
не дам зраду шукаєш, патріоте
давай, пошуткуй на свою улюблену алкотему ;)