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3 вересня 2024, 13:16

Кабмін запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи ЖКП

Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів запустив експериментальний проєкт Єдиної платформи житлово-комунальних послуг (ЖКП).
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, поліпшить облік споживачів, дасть змогу краще контролювати якість послуг», — зазначив прем'єр.

Деталі

За його словами, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень. Крім того, користувачі зможуть укласти або розірвати договір онлайн.

Шмигаль заявив, що платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

«Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проєкту», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
TAN72
TAN72
3 вересня 2024, 13:23
#
Очередной эксперимент и збор информации.
+
0
Три літри
Три літри
3 вересня 2024, 13:25
#
Ти пишеш це зареєструвавшись на сайті Мінфіна тим сам дозволивши Мінфіну збирати про себе інформацію і навіть розміщати файли на твоєму комп’ютері.
+
0
Три літри
Три літри
3 вересня 2024, 13:38
#
Оплата комуналки на єдиній платформі була можлива здається ще за часів Януковича

зараз цих платформ вже мабуть десь з десяток

не дам зраду шукаєш, патріоте

давай, пошуткуй на свою улюблену алкотему ;)
+
+15
bonv
bonv
3 вересня 2024, 13:40
#
Як там експерименти зі смартфонами для всіх пенсіонерів? А з 1млрд дерев? 4 тис баксів зарплати вчителям? Посадки весною?
+
0
Три літри
Три літри
3 вересня 2024, 13:58
#
Це все було при Януковичу? Про смартфони чув, але здається ще за часів Кучми.
+
0
bonv
bonv
3 вересня 2024, 14:10
#
Експериментальна зе-влада — на шкоду України!
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