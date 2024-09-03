Сьогодні протягом доби діятимуть одна та дві черги відключень електроенергії

У вівторок, 3 вересня, в Україні протягом доби діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Відключення будуть застосовуватись за таким графіком:

6:00 — 12:00 — дві черги відключень;

12:00 — 16:00 — одна черга відключень;

16:00 — 24:00 — дві черги відключень.

«Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах», — зазначили у компанії.