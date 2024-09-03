У вівторок, 3 вересня, в Україні протягом доби діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
3 вересня 2024, 9:03
Сьогодні протягом доби діятимуть одна та дві черги відключень електроенергії
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Відключення будуть застосовуватись за таким графіком:
- 6:00 — 12:00 — дві черги відключень;
- 12:00 — 16:00 — одна черга відключень;
- 16:00 — 24:00 — дві черги відключень.
«Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах», — зазначили у компанії.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Всі 63 контракти Укренерго, які були підписані без тендера, мають практично одну ціну — 69 038 810,94 грн або 69 489 315,11 грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−08−25−008920-a Вони були підписані в період від вересня до листопада 2023 року. Загальна вартість контрактів, укладених в обхід тендера, — 4,3 млрд грн.
Крайній термін виконання робіт був зазначений 22 лютого 2024 року. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−10−25−007391-a Однак як мінімум тричі - 16 лютого, 2 квітня та 28 червня 2024 року — до контракту вносилися зміни, в яких термін дії договору постійно подовжувався.
Станом на 1 вересня 2024 року за жодним із 63 однотипних контрактів у системі Prozorro немає звіту про виконаний договір.