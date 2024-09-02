Угода про цифрову торгівлю між Україною, Британією набула чинності з неділі, 1 вересня. Про це повідомляє Міністерство економіки.
Угода між Україною і Британією про цифрову торгівлю набула чинності
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Україна стала другою країною після Сінгапуру, з якою Велика Британія підписала таку угоду.
Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко впевнена, що реалізація цієї угоди поглибить участь України у глобальних ланцюгах постачання, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.
Також ця угода, як зазначила Свириденко, збереже вільний доступ українських IT-компаній до цифрових ринків Британії та забезпечить підтримку економіки у час війни і в період повоєнної відбудови.
Зазначається, що завдяки впровадженню цього документа буде зменшено адміністративні витрати, посилено кібербезпеку та захист даних.
Як відомо, Угоду про цифрову торгівлю підписали 20 березня 2023 року в онлайн форматі.
Ключові положення Угоди охоплюють такі напрями:
- Відкриті цифрові ринки: Відсутність мит на електронні передачі даних, підтримка малих і середніх підприємств, співпраця у сфері стандартів та інклюзивність цифрової економіки.
- Цифрові торгові системи: Можливість використання електронного підпису, контрактів і рахунків для здійснення міжнародної торгівлі, співпраця над взаємним визнанням електронних довірчих послуг.
- Заборона необґрунтованих обмежень на транскордонну передачу даних, захист персональних даних і покращення доступу до публічних даних.
- Захист споживачів та бізнесу: Гарантії захисту прав у цифровому просторі, заборона шахрайських практик, захист криптографічних даних.
- Фінансові послуги: Сприяння вільному обміну фінансовою інформацією та рівні умови для постачальників нових фінансових послуг.
- Технічне співробітництво: Співпраця у сферах новітніх технологій, таких як штучний інтелект, квантові технології та кібербезпека.
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