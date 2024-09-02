Угода між Україною і Британією про цифрову торгівлю набула чинності

Угода про цифрову торгівлю між Україною, Британією набула чинності з неділі, 1 вересня. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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Україна стала другою країною після Сінгапуру, з якою Велика Британія підписала таку угоду.

Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко впевнена, що реалізація цієї угоди поглибить участь України у глобальних ланцюгах постачання, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.

Також ця угода, як зазначила Свириденко, збереже вільний доступ українських IT-компаній до цифрових ринків Британії та забезпечить підтримку економіки у час війни і в період повоєнної відбудови.

Зазначається, що завдяки впровадженню цього документа буде зменшено адміністративні витрати, посилено кібербезпеку та захист даних.

Як відомо, Угоду про цифрову торгівлю підписали 20 березня 2023 року в онлайн форматі.

Ключові положення Угоди охоплюють такі напрями: