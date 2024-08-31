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31 серпня 2024, 15:02

Домінування біткоїна на крипторинку зросло до 56%: які плюси та мінуси

Біткоїн, як провідний цифровий актив, продовжує зміцнювати домінуючу позицію охоплюючи 56% від загальної ринкової капіталізації. Довгострокові власники біткоїна залишаються впевненими у своєму виборі, накопичуючи активи, повідомляє Na chasi Crypto.

Біткоїн, як провідний цифровий актив, продовжує зміцнювати домінуючу позицію охоплюючи 56% від загальної ринкової капіталізації.

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З часу досягнення мінімуму у листопаді 2022 року, домінування біткоїна зросло з 38% до 56%. Попри нестабільність цін, довгострокові власники зберігають впевненість та продовжують накопичувати монети. Натомість короткострокові власники зазнали найбільших збитків під час спаду 5 серпня.

Ethereum, як другий за величиною актив на крипторинку, зазнав зниження домінування на 1,5%, залишаючись майже незмінним за останні два роки. Стейблкоїни та ширший сектор альткоїнів зазнали більш значного падіння — на 9,9% і 5,9% відповідно.

Разом зі зростанням домінування BTC — збільшується і його вплив на весь крипторинок та зменшується ймовірність так званого «альтсезону».

Топ найкращих криптобірж в Україні

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
31 серпня 2024, 16:36
#
Трохи дивуюся тому, скільки новин присвячено криптовалютам, їх капіталізація трохи більше 2 трлн. усіх разом узятих, сума інвестованих у них коштів скоріше за все десь на порядок менша, припустимо 200+ млдр. і це протягом 15 років. Для порівняння ВВП США 25 трлн., за 1 рік, або у 12 раз більше капіталізації усіх приптовалют і у 120 разів більше приблизно за інвестовані у них кошти за весь час їх існування. То чому не присвятити хоча б у 12 разів більше статей реальним інвестиціям у економіку США? Але такі новини рідкість, хайп більш цікавий… Пригадалося інвестування 30+ років тому в МММ, теж було хайпу багато, і толку скільки ж, як з Біткоїна…
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