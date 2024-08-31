Домінування біткоїна на крипторинку зросло до 56%: які плюси та мінуси

Біткоїн, як провідний цифровий актив, продовжує зміцнювати домінуючу позицію охоплюючи 56% від загальної ринкової капіталізації. Довгострокові власники біткоїна залишаються впевненими у своєму виборі, накопичуючи активи, повідомляє Na chasi Crypto.

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З часу досягнення мінімуму у листопаді 2022 року, домінування біткоїна зросло з 38% до 56%. Попри нестабільність цін, довгострокові власники зберігають впевненість та продовжують накопичувати монети. Натомість короткострокові власники зазнали найбільших збитків під час спаду 5 серпня.

Ethereum, як другий за величиною актив на крипторинку, зазнав зниження домінування на 1,5%, залишаючись майже незмінним за останні два роки. Стейблкоїни та ширший сектор альткоїнів зазнали більш значного падіння — на 9,9% і 5,9% відповідно.

Разом зі зростанням домінування BTC — збільшується і його вплив на весь крипторинок та зменшується ймовірність так званого «альтсезону».