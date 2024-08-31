OpenAI повідомив, що чат-бот ChatGPT налічує понад 200 мільйонів активних користувачів щотижня, що вдвічі перевищує показник минулої осені. Про це пише Reuters.
31 серпня 2024, 14:06
Кількість активних користувачів ChatGPT зросла до 200 млн на тиждень
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Зазначається, що в листопаді 2023 року кількість користувачів ChatGPT складала 100 мільйонів.
За даними OpenAI, 92% компаній зі списку Fortune 500 використовують її продукти, а використання її API, який дозволяє програмам спілкуватися одна з одною, подвоїлося з моменту запуску GPT-4o mini у липні. Це економічно ефективна мала модель штучного інтелекту, спрямована на те, щоб зробити технологію доступнішою та менш енергоємною.
Нагадаємо, що OpenAI розпочала переговори про інвестиції при оцінці в понад $100 млрд. Потенційними інвесторами можуть виступити Microsoft, Apple, Nvidia.
Джерело: Мінфін
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