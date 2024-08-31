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31 серпня 2024, 9:55

У Бразилії заборонили соцмережу X

Регулятор Бразилії призупинив доступ до соціальної мережі X (раніше Twitter), якою володіє американський мільярдер Ілон Маск, щоб виконати наказ судді. Про це передає Reuters.

Регулятор Бразилії призупинив доступ до соціальної мережі X (раніше Twitter), якою володіє американський мільярдер Ілон Маск, щоб виконати наказ судді.

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Рішення суду

Соцмережа не призначила в Бразилії законного представника до 29 серпня, як того вимагав суд. Ілон Маск стверджував, що суддя Верховного суду Александр де Мораес намагався запровадити необґрунтовану цензуру, а сам суддя наполягав, що в соцмережах потрібно регулювати хейт.

«Вони закривають джерело правди № 1 у Бразилії», — відреагував Ілон Маск.

Суддя Александр де Мораес дав таким компаніям, як Apple і Google, пʼять днів для видалення X зі своїх магазинів застосунків і блокування соцмережі в системах iOS і Android. Ті, хто використовує VPN для доступу до X, можуть отримати штрафи до $9 тисяч. На це Ілон Маск реагував такими словами: «Александр де Мораес — злий диктатор, який виконує роль судді».

Заборона діятиме, доки X не призначить нового законного представника в Бразилії та не сплатить штрафи сумою майже $3 мільйони за порушення бразильського законодавства.

Starlink

Також у Бразилії заморозили банківські рахунки провайдера супутникового інтернету Starlink, який постачає компанія SpaceX, що належить Ілону Маску. Тобто тепер він не отримуватиме прибутку з країни. Маск заявив, що Starlink продовжить обслуговувати бразильців, включно з військовими, безкоштовно, «доки це питання не буде вирішено».

Передісторія

Верховний суд Бразилії ще у 2020 році зобовʼязав Twitter видалити акаунти прихильників тодішнього президента Жаїра Болсонару за начебто поширення фейків. Власники заблокованих акаунтів назвали рішення утиском свободи.

Сама компанія заявила, що не знає, на яких підставах були видані ці накази та які саме пости нібито порушують закон.

А Маск після купівлі Twitter взагалі звинуватив Мораеса в «нахабній і неодноразовій» зраді Конституції й народу Бразилії та пригрозив розблокувати акаунти. Через це проти нього порушили справу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
31 серпня 2024, 10:15
#
Міліє браняться тільки тішаться.

Один путінфершеєр забороняє бізнес іншого путінферштєєра 🤣
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
31 серпня 2024, 12:15
#
Така вона свобода слова. І на жаль, це не лише в окремо взятій країні, це вже у всіх.
+
0
bonv
bonv
31 серпня 2024, 12:35
#
Не треба боятись правди.
Не треба глушити правду.
Не треба глушити свободу слова.
Леонід Кравчук.
+
0
bonv
bonv
31 серпня 2024, 12:35
#
«Вони закривають джерело правди № 1 у Бразилії», — відреагував Ілон Маск. Ги-ги-ги.
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