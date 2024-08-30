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30 серпня 2024, 15:55

НБУ випустив монету, присвячену Верховній Раді

Національний банк випустив в обіг пам'ятну монету «Парламентаризм», присвячену Верховній Раді. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк випустив в обіг пам'ятну монету «Парламентаризм», присвячену Верховній Раді.

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На аверсі пам’ятної монети «Парламентаризм» у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп.

Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі — логотип Верховної Ради України.

Пам’ятна монета «Парламентаризм» введена в обіг 30 червня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед».

Тираж — 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+13
bonv
bonv
30 серпня 2024, 16:04
#
ЗЕ-популізм
+
+43
korvin29
korvin29
30 серпня 2024, 16:14
#
Там нужно пачку баксов на фоне яхты вместо зала заседаний изобразить. Или арену цирка
+
0
1vikky
1vikky
30 серпня 2024, 16:19
#
Фу нах…
+
0
Ranet
Ranet
30 серпня 2024, 17:05
#
Где купить?
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
30 серпня 2024, 18:15
#
Як завжди, в день початку продаж, на сайті НБУ який глючний та повідомляє про відсутність по офіційній ціні - але за дивним співпадінням у перекупів миттєво з’являються по більшій ціні на дошках оголошень
+
0
mobl
mobl
30 серпня 2024, 18:08
#
Лучше бы лимиты на покупку валюты поднял с жалких 50 тыс грн в месяц. позорище.
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