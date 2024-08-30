НБУ випустив монету, присвячену Верховній Раді

Національний банк випустив в обіг пам'ятну монету «Парламентаризм», присвячену Верховній Раді. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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На аверсі пам’ятної монети «Парламентаризм» у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп.

Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі — логотип Верховної Ради України.

Пам’ятна монета «Парламентаризм» введена в обіг 30 червня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед».

Тираж — 50 000 штук у сувенірному пакованні.