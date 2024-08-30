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30 серпня 2024, 11:21

Нові умови «єОселі» стимулюватимуть дострокове погашення іпотеки — банкір

Збільшення ставок виплат після 10 років обслуговування пільгової іпотеки «єОселя» може призвести до дострокового погашення кредиту, вважає перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва. Про це пише Інтерфакс-України.

Збільшення ставок виплат після 10 років обслуговування пільгової іпотеки «єОселя» може призвести до дострокового погашення кредиту, вважає перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва.

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Зміни в умовах кредитування

Кабінет Міністрів України згідно з постановою № 939 від 16 серпня вніс зміни до умов програми доступного іпотечного кредитування «єОселя». Важливим нововведенням є перегляд іпотечних ставок. Так, загальна ставка 7% діятиме протягом перших 10 років, надалі вона збільшується до 10%. Ставка 3% для окремих категорій громадян, зокрема для військовослужбовців, вчителів, медпрацівників тощо, дається на перші 10 років погашення кредиту, надалі вона збільшується до 6%.

Що говорять банкіри

«З одного боку, зростання ставок може стимулювати громадян достроково погасити кредит, адже, згідно з офіційними даними, в середньому іпотечний кредит гаситься за шість років. Крім того, дострокова виплата кредиту надасть змогу отримані кошти з погашення знову спрямувати в кредити. А з іншого — навіть збільшені ставки „єОселі“ досить вигідні для позичальника, адже „комерційні“ кредитні ставки набагато вищі», — повідомила Дмітрієва.

Вона уточнила, що ставки за банківськими іпотечними програмами, залежно від початкового внеску і терміну кредиту, становлять: з терміном погашення до трьох років — від 7% до 12% річних; до п'яти років — від 11% до 14% річних. Іпотечна програма на 20 років: 4% на перший рік і 19% на наступні 19 років.

Про програму

У програмі беруть участь 11 банків-партнерів: державні Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також МТБ Банк, ТАСкомбанк, банк «Глобус», Sky Bank, Банк Кредит Дніпро і BISBANK.

За даними на сайті «Укрфінжитла», станом на 28 серпня 2024 року кредити отримали 12,449 тис. сімей на суму понад 19,887 млрд грн.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 серпня 2024, 11:28
#
Нові умови «єОселі» стимулюватимуть не брати ніякої іпотеки.
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0
Abramon
Abramon
30 серпня 2024, 11:34
#
Іпотека сприяє росту цін на нерухомість — це факт.
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