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30 серпня 2024, 9:56

В росії підскочила продуктова інфляція

За даними росстату, за останній тиждень (20−26 серпня) на 0,5−1% подорожчали вершкове масло та соняшникова олія, молоко, ковбаси, свинина, чорний хліб. Про це пише The Moscow Times.

За даними росстату, за останній тиждень (20−26 серпня) на 0,5−1% подорожчали вершкове масло та соняшникова олія, молоко, ковбаси, свинина, чорний хліб.

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У річному вираженні індекс цін на продовольчі товари становив близько 10%, проти 9,85% тижнем раніше.

На кінець липня річне зростання цін на хліб і молоко встановило рекорд із січня й лютого 2023 року — 11,2% та 10,7%, відповідно. Від початку серпня їхня вартість зросла ще на 1,2% і 1,3%.

«Характер зростання цін на їжу дедалі більше лякає», — прокоментував дані про тижневу інфляцію Telegram-канал MMI (його створив директор департаменту грошово-кредитної політики Банку росії Кирило Тремасов).

Зростання цін на їжу «йде широким фронтом»: свинина, молочні продукти, олія, хліб.

«Явних ознак уповільнення інфляції ми не бачимо, а тому не відкидали б можливості подальшого підвищення ставки на засіданні ЦБ 13 вересня», — зазначають аналітики.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
30 серпня 2024, 10:38
#
Тепер ми точно заживемо.
+
+15
Tido oss
Tido oss
30 серпня 2024, 10:40
#
Треба кричать ураааа ураааа
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
30 серпня 2024, 11:25
#
Краще ніж нічого.
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