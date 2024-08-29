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29 серпня 2024, 19:10

Держстат назвав найприбутковіші та найзбитковіші галузі у 2024 році

Найбільше зростання прибутку зафіксовано Держстатом у сільському господарстві, збитків — у секторі розваг. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найбільше зростання прибутку зафіксовано Держстатом у сільському господарстві, збитків — у секторі розваг.
Фото: depositphotos

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Хто отримав найбільші прибутки

Найбільше зростання прибутку до оподаткування у першому півріччі (до січня-червня 2023 року) зафіксовано у сільському, рибному та лісовому господарстві — 502%, освіті — 498%, професійній, науковій та технічній діяльності — 369%, будівництві — 103%.

Найбільше зростання збитків зафіксовано у мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку — 951%, тимчасовому розміщенні та організації харчування — 179%, інформації та телекомунікації — 89%.

Прибуток українських великих та середніх підприємств зріс на 49,7% у першій половині 2024 року порівняно з січнем-червнем минулого року до 619,6 млрд грн.

Збитки підприємств зросли на 10,6% у річному вираженні до 128,4 млрд грн за звітний період.

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств був позитивним і становив 491,2 млрд грн (за січень-червень 2023 року також позитивний — 298 млрд грн).

Частка збиткових підприємств за січень-червень 2024 року становила 25,7% (за січень-червень 2023 року — 25,5%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
29 серпня 2024, 19:34
#
Все що пов"язано з війною. там надприбутки
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