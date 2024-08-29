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29 серпня 2024, 18:46

Vodafone з початку року інвестував понад 2 мільярди гривень в економіку України

Vodafone Україна у 1 півріччі 2024 року демонструє стабільність бізнесу і позитивну динаміку основних операційних та фінансових показників. Про це йдеться у релізі компанії.

Vodafone Україна у 1 півріччі 2024 року демонструє стабільність бізнесу і позитивну динаміку основних операційних та фінансових показників.

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Фінпоказники оператора

За результатами перших шести місяців року виручка Vodafone склала 11,7 млрд грн. Показник OIBDA у першому півріччі 2024 року становить 6,408 млрд грн, маржа OIBDA — 54.7%.

Чистий прибуток Vodafone становить 1,95 млрд грн. Зниження на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року обумовлене коливанням валютного курсу. Середній дохід на одного користувача (ARPU) у 2 кварталі 2024 року склав 115,8 грн на місяць.

Основним фактором зростання стало збільшення кількості клієнтів — до мобільної мережі Vodafone доєднались 700 тисяч нових абонентів, послугами фіксованого інтернету компанії користується вже понад 250 тисяч клієнтів.

Інвестиції

Vodafone продовжує реінвестувати прибуток у телекомунікаційну інфраструктуру. Vodafone зберігає високий темп інвестицій — обсяг капіталовкладень Vodafone в інфраструктуру країни у 1 півріччі 2024 року становить 2,12 млрд грн.

Загалом протягом минулих 2,5 років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 11,36 млрд грн. Пріоритетні напрямки: енергостійкість об'єктів мобільного зв'язку та розширення ємності мережі мобільного зв'язку та будівництво мереж фіксованого доступу до інтернет на базі сучасної технології GPON.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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