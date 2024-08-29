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29 серпня 2024, 17:59

Morgan Stanley знизив прогнози для європейських нафтових компаній

Morgan Stanley знизив цільові показники цін на акції відомих європейських нафтогазових компаній, таких як British Petroleum (BP), TotalEnergies, Shell, Equinor і Repsol, на 9−14% у 2025 році. Про це пише Ліга з посиланням на Financial Times.

Morgan Stanley знизив цільові показники цін на акції відомих європейських нафтогазових компаній, таких як British Petroleum (BP), TotalEnergies, Shell, Equinor і Repsol, на 9−14% у 2025 році.
Фото: depositphotos

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Прогноз аналітиків

Аналітики попереджають про можливе зниження прогнозів прибутків та грошових потоків в усьому нафтогазовому секторі на 10% наступного року.

Причинами зниження прогнозів є уповільнення темпів економічного зростання в Китаї та очікуване збільшення пропозиції нафти, яке випереджатиме зростання попиту.

Morgan Stanley прогнозує, що до кінця 2025 року ціна на нафту марки Brent торгуватиметься на рівні $75 за барель, а ціни на газ впадуть до 25 €/МВт-год. На думку аналітиків банку, це матиме негативний вплив на прибутки акціонерів, що, своєю чергою, призведе до відставання акцій енергетичних компаній від решти європейського ринку.

Читайте: ОПЕК уперше за рік знизила прогноз зростання попиту на нафту

Протягом останніх кварталів такі компанії, як Shell і BP, зосередилися на викупі акцій, прагнучи продемонструвати інвесторам свою стабільність. Наприклад, Shell протягом останніх 11 кварталів викуповувала акції на суму щонайменше $3 млрд щоквартально.

З огляду на нові прогнози Morgan Stanley, виплати акціонерам можуть опинитися під тиском через зменшення вільного грошового потоку та жорсткі фінансові межі.

Джерело: Мінфін
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