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13 серпня 2024, 9:10

ОПЕК уперше за рік знизила прогноз зростання попиту на нафту

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) вперше з початку року змінила прогноз зростання попиту на нафту у 2024 та 2025 роках. Про це сказано у серпневому звіті ОПЕК.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) вперше з початку року змінила прогноз зростання попиту на нафту у 2024 та 2025 роках.
Фото: depositphotos

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Зниження прогнозу

Оцінка на 2024 рік знижена на 135 000 барелів на добу — до 2,11 млн барелів на добу, а на 2025 рік — на 65 000 б/д, тобто до 1,8 млн.

«Цей невеликий перегляд відображає фактичні дані, отримані за перший квартал 2024 року і в деяких випадках за другий квартал, а також пом'якшені очікування щодо зростання попиту на нафту в Китаї в 2024 році», — йдеться у звіті ОПЕК.

Водночас ОПЕК зберегла прогноз зростання пропозиції нафти від країн, які не входять до ОПЕК+. У 2024 році, як очікує організація, показник зросте на 1,2 млн б/д (до 53 млн б/д), у 2025 році — на 1,1 млн б/д (до 54,1 млн б/д).

Це перше зниження прогнозу ОПЕК на 2024 рік з моменту його складання у липні 2023 року, зазначає Reuters.

«ОПЕК, як і раніше, лідирує у галузевих оцінках і має пройти довгий шлях, щоб відповідати набагато нижчій оцінці Міжнародного енергетичного агентства (IEA)», — йдеться у публікації.

Очікування Міжнародного енергетичного агентства різко розходяться з прогнозами ОПЕК+. В IEA очікують збільшення лише на 1,1 млн барелів на добу. Новий прогноз IEA оприлюднить у вівторок, 13 серпня.

IEA вважає, що попит на нафту досягне піка до 2030 року, тоді як ОПЕК стверджує, що споживання нафти зростатиме протягом наступних двох десятиліть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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