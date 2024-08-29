Мальдіви на межі дефолту. Причина — проблеми з погашенням зовнішніх боргів

Мальдіви зіткнулися з проблемами погашення зовнішніх боргів, зниженням зовнішнього фінансування та скороченням валютних резервів (з $700 млн рік тому до $395 млн станом на кінець червня).

Зважаючи на ці проблеми, агентство Fitch знизило рейтинг Мальдів до «СС», що означає «підвищений ризик дефолту». Це вже друге зниження рейтингу із червня.

Повідомляється, що до кінця року Мальдіви мають погасити борги на $557 млн, а наступного року — на $1 млрд, і зробити це без зовнішніх запозичень буде неможливо.

Правляча партія Мальдів Народний національний конгрес здобула абсолютну більшість у парламенті на виборах у квітні, що дало поштовх прокитайській політиці президента Мохамеда Муіззу, який виграв президентські вибори минулого року завдяки кампанії зі скорочення присутності Індії в країні.

У Fitch попереджають, що ініціативи уряду, спрямовані на підвищення доходів за рахунок туризму, є недостатніми, щоб уникнути дефолту.

Мальдівам необхідно терміново залучити щонайменше $200 млн для початку реструктуризації сукук (ісламський варіант облігацій).