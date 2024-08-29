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29 серпня 2024, 17:29

Мальдіви на межі дефолту. Причина — проблеми з погашенням зовнішніх боргів

Популярна серед туристів острівна держава Мальдіви опинилася на межі дефолту. Про це повідомляє Bloomberg.

Популярна серед туристів острівна держава Мальдіви опинилася на межі дефолту.

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Що трапилося

Мальдіви зіткнулися з проблемами погашення зовнішніх боргів, зниженням зовнішнього фінансування та скороченням валютних резервів (з $700 млн рік тому до $395 млн станом на кінець червня).

Зважаючи на ці проблеми, агентство Fitch знизило рейтинг Мальдів до «СС», що означає «підвищений ризик дефолту». Це вже друге зниження рейтингу із червня.

Повідомляється, що до кінця року Мальдіви мають погасити борги на $557 млн, а наступного року — на $1 млрд, і зробити це без зовнішніх запозичень буде неможливо.

Правляча партія Мальдів Народний національний конгрес здобула абсолютну більшість у парламенті на виборах у квітні, що дало поштовх прокитайській політиці президента Мохамеда Муіззу, який виграв президентські вибори минулого року завдяки кампанії зі скорочення присутності Індії в країні.

У Fitch попереджають, що ініціативи уряду, спрямовані на підвищення доходів за рахунок туризму, є недостатніми, щоб уникнути дефолту.

Мальдівам необхідно терміново залучити щонайменше $200 млн для початку реструктуризації сукук (ісламський варіант облігацій).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
29 серпня 2024, 17:56
#
У нас ограниченный дефолт , а на мальдивах бокал вина 30 долл , справятся
+
+29
bonv
bonv
29 серпня 2024, 18:01
#
Теж з кварталу прийшли до влади?:)
+
0
mantis05
mantis05
29 серпня 2024, 18:47
#
Решили чуток газануть по алахбабахам и дружбе с кетаем, который им фрахт накручивает, отказавшись от торговли с Индией, которая им лёгкий бензин продавала за копейки :D гениальность
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