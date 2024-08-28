АРМА продало російські агрохімікати на 5,5 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало в системі Prozorro.Продажі понад 35 500 літрів агрохімікатів російського виробництва за 5,5 млн грн, включно з митними платежами. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

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Що відомо

Перші спроби продажу цих агрохімікатів не мали успіху через відсутність учасників торгів, що було пов'язано з особливостями ринку та специфікою самих активів, уточнила Дума.

Додаткову складність створювало те, що термін придатності частини агрохімікатів закінчується вже 31 серпня 2024 року, що вимагало від АРМА прискорити продаж, щоб уникнути втрати вартості активів.

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Якби агрохімікати не вдалося продати до цієї дати, їх довелося б утилізувати.

Нацагентство звернулося з офіційними листами до компаній, що займаються утилізацією, та отримало інформацію, що утилізація цих гербіцидів коштувала б державі майже 3 млн грн.

Отримані від продажу агрохімікатів кошти АРМА спрямує на купівлю військових облігацій.

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