АРМА в липні перерахувало до держбюджету 781,4 млн грн. Це рекорд за вісім років

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) у липні перерахувало до держбюджету 781,4 млн грн від управління арештованими активами. Це найбільша сума за всі вісім років роботи Агентства. Про це повідомив заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Крім того, в липні АРМА закінчило передачу до держуправління активів Межигір'я. Тож через 10 років після відкриття колишньої резиденції президента-втікача Віктора Януковича для всіх, кошти з квитків, оренди та інших аспектів функціонування парку будуть йти у бюджет.

«Що насторожує, під час проведення ревізії рухомого майна для передачі в держуправління було виявлено понад 500 об'єктів, які раніше не значилися в описах, зокрема, витвори мистецтва, ікони, барельєфи, люстри та інші цінні предмети», — сказано у липневому дайджесті щодо роботи АРМА.