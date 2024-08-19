Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 3-й тиждень поспіль і з 9 по 16 серпня знизився на 0,2%, або на 0,60 пункту, до 262,87 пункту. Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.
19 серпня 2024, 17:43
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі знову впали
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На початку зазначеного періоду індекс становив 263,47 пункту, наприкінці — 262,87 пункту.
Найбільше зростання показали акції компанії KSG Agro (+3,1%), найбільше падіння — компанії «Агротон» (-3,2%).
Нагадаємо
Національний індекс цін WIG-Ukraine із 2 по 9 серпня знизився на 1,6%, або на 4,29 пункту, до 263,47 пункту.
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Джерело: Мінфін
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