Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі знову впали

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 3-й тиждень поспіль і з 9 по 16 серпня знизився на 0,2%, або на 0,60 пункту, до 262,87 пункту. Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.