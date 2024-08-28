Банки ОАЕ почали блокувати російські платежі за китайську техніку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 серпня 2024, 11:09

Банки ОАЕ почали блокувати російські платежі за китайську техніку

У серпні банки Об'єднаних Арабських Еміратів почали блокувати оплату електронних компонентів та споживчої електроніки від російських компаній, розповіли учасники ринку, пише «Комерсант».

У серпні банки Об'єднаних Арабських Еміратів почали блокувати оплату електронних компонентів та споживчої електроніки від російських компаній, розповіли учасники ринку, пише «Комерсант».►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоОАЕ були для російських імпортерів головним чином пунктом проведення платежів за техніку, що ввозиться з Китаю, але останнім часом ризики вторинних санкцій ускладнили роботу цього товарно-грошового ланцюжка.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

ОАЕ були для російських імпортерів головним чином пунктом проведення платежів за техніку, що ввозиться з Китаю, але останнім часом ризики вторинних санкцій ускладнили роботу цього товарно-грошового ланцюжка.

З початку серпня банки ОАЕ, зокрема, Дубая, почали відхиляти оплату електроніки з боку російських компаній.

Читайте: Великі банки ОАЕ обмежили розрахунки з росії та почали закривати рахунки клієнтів

«Через канали поставок в ОАЕ в росії проходить близько 10−20% всіх ноутбуків, за іншими категоріями товарів частка може досягати 30%», — говорить співрозмовник видання.

Він уточнює, що блокувати почали операції у тих випадках, коли оплачувана електроніка з інших країн не надходить до ОАЕ.

«Російські організації використовували компанії в ОАЕ як спосіб переказувати кошти за електроніку в Китай, однак самі товари відразу вирушали до рф», — пояснює джерело.

За його словами, проведення платежів через ОАЕ було обумовлене найнижчою комісією із можливих — 1−3%.

Причина відмови

Відмова у проведенні платежів обумовлена ризиком вторинних санкцій США для банків Еміратів, з яким раніше зіткнулися китайські банки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами