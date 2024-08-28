Банки ОАЕ почали блокувати російські платежі за китайську техніку

У серпні банки Об'єднаних Арабських Еміратів почали блокувати оплату електронних компонентів та споживчої електроніки від російських компаній, розповіли учасники ринку, пише «Комерсант».

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Що відомо

ОАЕ були для російських імпортерів головним чином пунктом проведення платежів за техніку, що ввозиться з Китаю, але останнім часом ризики вторинних санкцій ускладнили роботу цього товарно-грошового ланцюжка.

З початку серпня банки ОАЕ, зокрема, Дубая, почали відхиляти оплату електроніки з боку російських компаній.

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«Через канали поставок в ОАЕ в росії проходить близько 10−20% всіх ноутбуків, за іншими категоріями товарів частка може досягати 30%», — говорить співрозмовник видання.

Він уточнює, що блокувати почали операції у тих випадках, коли оплачувана електроніка з інших країн не надходить до ОАЕ.

«Російські організації використовували компанії в ОАЕ як спосіб переказувати кошти за електроніку в Китай, однак самі товари відразу вирушали до рф», — пояснює джерело.

За його словами, проведення платежів через ОАЕ було обумовлене найнижчою комісією із можливих — 1−3%.

Причина відмови

Відмова у проведенні платежів обумовлена ризиком вторинних санкцій США для банків Еміратів, з яким раніше зіткнулися китайські банки.