Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з росією та стали закривати компаніям та фізособам рахунки. Про це «Вєдомостям» розповіли три бізнесмени, які працюють в ОАЕ.
Великі банки ОАЕ обмежили розрахунки з росії та почали закривати рахунки клієнтів
Наразі банки ОАЕ гроші з росії не приймають і у зворотний бік платежі не проводять. До того, там продовжують закривати рахунки компаніям, власники яких є громадянами росії, у тому числі й через непрозорі причини, додав він.
Троє бізнесменів з офісами в ОАЕ цю інформацію підтвердили.
Співрозмовники зазначають, що складнощі почалися задовго до виходу в грудні 2023 р. указу президента США про вторинні санкції, після якого такі країни, як Туреччина та Китай, різко змінили політику щодо клієнтів із росії.
Читайте: Китай, Туреччина та ОАЕ приєдналися до санкцій проти російських банків — ЗМІ
З вересня зникла можливість платити з росії — у тому числі в дирхамах, підтвердив інший представник бізнесу, менеджер експедиторської компанії.
«Компанію відкривали не просто так — банки пропонували вигідну конвертацію, а також не розголошували відомості про кінцевих бенефіціарів при запитах іноземних організацій», — пояснив він. Після цього до ланцюжка додали третю проміжну юрисдикцію — Гонконг, додав співрозмовник.
З лютого цього року гонконгський банк теж припинив приймати платежі, зазначив він. Наразі довелося перейти на криптовалюту — інструмент насторожує багатьох клієнтів, резюмував бізнесмен.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив розрахунки з росією та білорусією. Йдеться про Chouzhou Commercial Bank.
Коментарі - 2