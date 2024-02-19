Великі банки ОАЕ обмежили розрахунки з росії та почали закривати рахунки клієнтів

З вересня зникла можливість платити з росії — у тому числі в дирхамах, підтвердив інший представник бізнесу, менеджер експедиторської компанії.

«Компанію відкривали не просто так — банки пропонували вигідну конвертацію, а також не розголошували відомості про кінцевих бенефіціарів при запитах іноземних організацій», — пояснив він. Після цього до ланцюжка додали третю проміжну юрисдикцію — Гонконг, додав співрозмовник.