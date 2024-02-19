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19 лютого 2024, 10:44

Великі банки ОАЕ обмежили розрахунки з росії та почали закривати рахунки клієнтів

Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з росією та стали закривати компаніям та фізособам рахунки. Про це «Вєдомостям» розповіли три бізнесмени, які працюють в ОАЕ.

Банки Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з росією та стали закривати компаніям та фізособам рахунки.

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Що сталося

Наразі банки ОАЕ гроші з росії не приймають і у зворотний бік платежі не проводять. До того, там продовжують закривати рахунки компаніям, власники яких є громадянами росії, у тому числі й через непрозорі причини, додав він.

Троє бізнесменів з офісами в ОАЕ цю інформацію підтвердили.

Співрозмовники зазначають, що складнощі почалися задовго до виходу в грудні 2023 р. указу президента США про вторинні санкції, після якого такі країни, як Туреччина та Китай, різко змінили політику щодо клієнтів із росії.

Читайте: Китай, Туреччина та ОАЕ приєдналися до санкцій проти російських банків — ЗМІ

З вересня зникла можливість платити з росії — у тому числі в дирхамах, підтвердив інший представник бізнесу, менеджер експедиторської компанії.

«Компанію відкривали не просто так — банки пропонували вигідну конвертацію, а також не розголошували відомості про кінцевих бенефіціарів при запитах іноземних організацій», — пояснив він. Після цього до ланцюжка додали третю проміжну юрисдикцію — Гонконг, додав співрозмовник.

З лютого цього року гонконгський банк теж припинив приймати платежі, зазначив він. Наразі довелося перейти на криптовалюту — інструмент насторожує багатьох клієнтів, резюмував бізнесмен.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив розрахунки з росією та білорусією. Йдеться про Chouzhou Commercial Bank.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Ramo
Ramo
19 лютого 2024, 11:50
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Здається , це і є головна причина росту кріптовалюти до того моменту, коли США зможуть контролювати транзакції в криптовалюті та накладуть вторинні санкції.
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Валерка Котовский
Валерка Котовский
19 лютого 2024, 11:51
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Конечно ведь в ОАЭ в основном криптой платят :D
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