Енергоатом візьметься за занедбаний проєкт Чигиринської АЕС. Перші кроки зроблено

«Енергоатом» готується до реалізації раніше занедбаного проєкту Чигиринської АЕС, уже зроблено перші кроки в цьому напрямку. Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

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Що відомо

«Команда „Енергоатому“ активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва (нових потужностей АЕС). Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже зроблено перший крок. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом»;

передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом».

«Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави», — наголосив керівник Енергоатому Петро Котін.

Нагадаємо

Чигиринська АЕС — недобудована атомна електростанція, розташована в Черкаському районі Черкаської області, на схід від Чигирина, на території, прилеглій до берега Кременчуцького водосховища, між селами Стецівка і Вітове. Для співробітників станції будувалося селище Орбіта.