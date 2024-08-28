«Енергоатом» готується до реалізації раніше занедбаного проєкту Чигиринської АЕС, уже зроблено перші кроки в цьому напрямку. Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.
Енергоатом візьметься за занедбаний проєкт Чигиринської АЕС. Перші кроки зроблено
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Що відомо
«Команда „Енергоатому“ активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва (нових потужностей АЕС). Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже зроблено перший крок. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:
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надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом»;
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передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ «НАЕК «Енергоатом».
«Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави», — наголосив керівник Енергоатому Петро Котін.
Нагадаємо
Чигиринська АЕС — недобудована атомна електростанція, розташована в Черкаському районі Черкаської області, на схід від Чигирина, на території, прилеглій до берега Кременчуцького водосховища, між селами Стецівка і Вітове. Для співробітників станції будувалося селище Орбіта.
Коментарі - 2
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так: