У Мінфіні хотіли б позбутися ВВП-варантів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 липня 2024, 12:22

У Мінфіні хотіли б позбутися ВВП-варантів

Україна хотіла б вийти з ВВП-варантів, випущених під час реструктуризації-2015. Про це заявив Міністр фінансів Марченко в інтерв'ю «РБК-Україна».

Україна хотіла б вийти з ВВП-варантів, випущених під час реструктуризації-2015.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що сказав міністр

«Нам би дуже цього хотілось. Бо це фактично міна уповільненої дії… Ми частково зменшили ризики від цього інструменту в 2022 році, але цього недостатньо. Тому ми зараз розробляємо наші наступні кроки, в тому числі на базі інформації, яку ми отримуємо з ринку», — сказав він.

ВВП-варанти мають умовний загальний номінал $3,2 млрд, але не мають конкретної номінальної вартості на дату погашення. Платежі за варантами залежать від темпу приросту реального ВВП України з 2019 року до 2039 року.

Виплати (якщо такі є) здійснюються щорічно з лагом у два календарні роки.

«Ріст ВВП у 2023 році на 5,3% призводить до суттєвих виплат за ВВП-варантами вже у 2025 році. Хоча завдяки тому, що ми передбачили це і домовились з інвесторами у 2022 році, ці виплати будуть вдвічі меншими у 2025 році: 0,5% від ВВП замість 1%. Будь-який ріст ВВП України понад 3% на рік означатиме виплати власникам варантів. І ця історія триватиме до 2041 року, якщо нічого не робити», — сказав Марченко.

Передісторія

У 2015−2019 роках Україні потрібно було погасити близько $15 млрд за зобов'язаннями минулих років. Грошей не вистачало. Кабінет міністрів Арсенія Яценюка та Мінфін, який очолювала Наталія Яресько, пішли на переговори з власниками боргу, пише Liga.net.

Дискусії йшли складно, але влітку 2015 сторони зійшлися на такому варіанті: кредитори списали 20% боргу (близько $3,7 млрд) і дали Мінфіну відстрочення на чотири роки. Натомість вони отримали облігації з вищою ставкою (7,75% замість 7,22%, але на меншу суму) та бонус — ВВП-варанти на $3,2 млрд, за якими Україна зобов'язалася протягом 20 років віддавати їм відсоток від економічного зростання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+75
potator
potator
30 липня 2024, 12:30
#
Так же не плохо бы избавится и от пенсионеров, тоже мина еще та
+
+30
YevgenMuza
YevgenMuza
30 липня 2024, 12:54
#
Я думаю кредиторы должны списать 100% всех долгов и занять ещё. Иначе и быть не должно.
+
+15
Riojas
Riojas
30 липня 2024, 12:58
#
В 14-м году рассказывали, как мы отлично все порешали.
+
0
Smerch747
Smerch747
30 липня 2024, 13:33
#
Ахренеть просто! Если мы платим 1% от ВВП (скажем 200млрд) то это 2млрд в год с 2025 по 2040 заплатим 30млрд вместо долга в 15млрд!!! А учитывая нашу низкую базу это может быть ещё больше!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 67900852 и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами