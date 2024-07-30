У Мінфіні хотіли б позбутися ВВП-варантів

Україна хотіла б вийти з ВВП-варантів, випущених під час реструктуризації-2015. Про це заявив Міністр фінансів Марченко в інтерв'ю «РБК-Україна».

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що сказав міністр

«Нам би дуже цього хотілось. Бо це фактично міна уповільненої дії… Ми частково зменшили ризики від цього інструменту в 2022 році, але цього недостатньо. Тому ми зараз розробляємо наші наступні кроки, в тому числі на базі інформації, яку ми отримуємо з ринку», — сказав він.

ВВП-варанти мають умовний загальний номінал $3,2 млрд, але не мають конкретної номінальної вартості на дату погашення. Платежі за варантами залежать від темпу приросту реального ВВП України з 2019 року до 2039 року.

Виплати (якщо такі є) здійснюються щорічно з лагом у два календарні роки.

«Ріст ВВП у 2023 році на 5,3% призводить до суттєвих виплат за ВВП-варантами вже у 2025 році. Хоча завдяки тому, що ми передбачили це і домовились з інвесторами у 2022 році, ці виплати будуть вдвічі меншими у 2025 році: 0,5% від ВВП замість 1%. Будь-який ріст ВВП України понад 3% на рік означатиме виплати власникам варантів. І ця історія триватиме до 2041 року, якщо нічого не робити», — сказав Марченко.

Передісторія

У 2015−2019 роках Україні потрібно було погасити близько $15 млрд за зобов'язаннями минулих років. Грошей не вистачало. Кабінет міністрів Арсенія Яценюка та Мінфін, який очолювала Наталія Яресько, пішли на переговори з власниками боргу, пише Liga.net.

Дискусії йшли складно, але влітку 2015 сторони зійшлися на такому варіанті: кредитори списали 20% боргу (близько $3,7 млрд) і дали Мінфіну відстрочення на чотири роки. Натомість вони отримали облігації з вищою ставкою (7,75% замість 7,22%, але на меншу суму) та бонус — ВВП-варанти на $3,2 млрд, за якими Україна зобов'язалася протягом 20 років віддавати їм відсоток від економічного зростання.