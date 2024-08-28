єОселя: За програмою видано іпотечних кредитів на 19,7 млрд гривень

В рамках програми доступної іпотеки «єОселя» видано 12,365 тис. пільгових іпотечних кредитів на загальну суму понад 19,7 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні уряду.

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Скільки видано кредитів

«12 365 родин отримали кредити на суму понад 19,7 млрд грн у рамках урядової програми „єОселя“ з моменту її старту. За минулий тиждень видано 144 кредити на загальну суму 250 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулого тижня пільгові іпотечні кредити отримали 64 військовослужбовці та силовики, 13 педагогів, 13 медиків, 6 науковців, 39 родин без власного житла, 4 родини внутрішньо переміщених осіб, 5 ветеранів.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет міністрів зменшив перший внесок по іпотеці за програмою «єОселя» до 10% для громадян до 25 років включно.